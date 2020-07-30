Река Могами вышла из берегов в четырех разных местах.

Юго-восток Японии пострадал от наводнения / nhk.or.jp

Из-за проливных дождей в префектуре Ямагата на северо-востоке Японии река Могами вышла из берегов в четырех разных местах.

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Метеорологическое управление Японии сообщило, что нестабильные атмосферные условия привели к рекордным осадкам в ряде районов префектуры, передает NHK.

Разливы реки произошли в период с вечера 28 по раннее утро 29 июля в трех районах города Оисида и в одном районе деревни Окура. Все они происходили в среднем течении реки.

Местных жителей призывают проявлять максимальную осторожность и проверять у местных властей информацию об эвакуации.

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