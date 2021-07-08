Городские службы переведены на усиленный режим работы.

На столицу республики Дагестан в России обрушился страшный ливень. За полчаса улицы города ушли под воду, а пешеходов смывало потоками воды.

По данным местных изданий, из-за ливня отключили воду и свет в различных районах города. Сильно пострадали бизнесмены, торговые точки которых находятся в подвальных помещениях - их затопило. Также произошел коллапс общественного транспорта: людям приходилось ждать маршрута по полчаса.

В местной мэрии сообщили, что городские службы переведены на усиленный режим работы. Синоптики прогнозируют продолжение осадков.

Потоп в Сочи

Как сообщал Погода УНИАН, в российском курортном городе Сочи затопило улицы в некоторых районах, пансионаты и пляжи.

В поселке Кудепста река вышла из берегов и подтопила первые этажи домов. А до этого ливни вызвали подтопления в Адлерском и Хостинском районах.

Жертвами мощных ливней в Сочи стали четыре человека.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская