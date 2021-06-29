В Киевской области объявлено штормовое предупреждение.

Сегодня на Бровары обрушился мощный ливень с градом.

Об этом сообщает Telegram-канал KIEVMAP.

"Тем временем Бровары поливает градом", - говорится в сообщении.

Информации о серьезных подтоплениях или разрушениях не поступало.

Тем временем в Украине объявили штормовое предупреждение. Как сообщал Погода УНИАН, непогода ожидается почти по всей Украине. В частности, в Киеве и в Киевской области ожидается гроза, местами шквалы 15-20 м/с.

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Автор: Екатерина Лиманская