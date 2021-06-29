Бровары засыпало градом / фото ua.depositphotos.com
Сегодня на Бровары обрушился мощный ливень с градом.
Об этом сообщает Telegram-канал KIEVMAP.
"Тем временем Бровары поливает градом", - говорится в сообщении.
Информации о серьезных подтоплениях или разрушениях не поступало.
Тем временем в Украине объявили штормовое предупреждение. Как сообщал Погода УНИАН, непогода ожидается почти по всей Украине. В частности, в Киеве и в Киевской области ожидается гроза, местами шквалы 15-20 м/с.
Бровары поливает градом
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