Одна из них начнется уже сегодня ,12 января.

В Украине в ближайшие недели ожидается еще два похолодания. Одно из которых начнется уже сегодня, 12 января. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Он сообщил, что сегодня, 12 января, через Украину пройдет активный холодный фронт, из-за которого температура воздуха резко снизится сразу на 5-10 градусов. Так, в южных и западных областях ожидается -3°...-8°, а других областях может быть до -15°.

13 января похолодание усилится, говорит синоптик. В северных, восточных и части центральных областей температура воздуха упадет до -17°...-22° ночью и -7°...-12° днем.

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Затем ожидается некоторое ослабление морозов, после чего новый пик холода придет 16-18 января. По прогнозу синоптика, ночью температура может снижаться до -15°...-18°, а днем будет -5°...-10°. В южных и западных областях традиционно будет теплее, там температура не опустится ниже -10°.

О похолодании сегодня говорит и известный синоптик Наталья Диденко. По ее данным, температура 12 января снизится до -7...-12 градусов. На Сумщине, Харьковщине, Черниговщине и Полтавщине будет до -14 градусов. В то же время ожидается порывистый ветер и гололедица на дорогах.

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