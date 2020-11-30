Зима уже началась: высокогорье Карпат замело снегом, температура опустилась до -10°
Из-за снегопада в горах ограниченная видимость.
Сегодня, 30 ноября, на высокогорье Карпат зафиксировали настоящие зимние морозы. Гору Поп Иван Черногорский замело снегом, температура достигла -10°.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный на своей странице в Facebook.
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"На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 метров, ветер юго-западный 1-2 м/с, температура воздуха -10°", - говорится в сообщении.
Метель на западе Украины
На выходных западные регионы Украины засыпало снегом.
Снег выпал во Львовской, Волынской, Ровенской и Закарпатской областях.
Соцсети моментально запестрели снимками зимней сказки.
Так, в субботу первый снег выпал в Ужгороде.
Погода в Украине на неделю 30 ноября-6 декабря: данные погоды УНИАН
На этой неделе в Украине сначала ожидается похолодание с дневной температурой до -2°, а затем потепление до +10°. В первый день зимы мокрый снег пройдет в Одесской и Черкасской областях. Всю неделю местами будут идти дожди, в четверг в четырех областях - снег. В воскресенье практически по всей стране ожидается солнечная погода.
Во вторник, в первый день зимы, мокрый снег ожидается только в Одесской и Черкасской областях. В западных областях - солнечно, пасмурно будет на юге и в центре Украины, на остальной территории - переменная облачность. Температурный минимум днем: 0°.
- Винница+1°... -4°
- Днепр+6°... +1°
- Донецк+5°... -2°
- Житомир+1°... -3°
- Запорожье+7°... 0°
- Ивано-Франковск+2°... -6°
- Киев+1°... -3°
- Кропивницкий+2°... -2°
- Луганск+4°... -4°
- Луцк+1°... -4°
- Львов0°... -6°
- Николаев+5°... +2°
- Одесса+3°... 0°
- Полтава+5°... +2°
- Ровно0°... -6°
- Симферополь+14°... +1°
- Сумы+4°... +1°
- Тернополь+1°... -6°
- Харьков+5°... -1°
- Херсон+8°... +5°
- Хмельницкий0°... -6°
- Черкассы+1°... -2°
- Чернигов+2°... -3°
- Черновцы+2°... -5°