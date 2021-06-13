Непогода ожидается по всей стране.

Сегодня, 13 июня, в западных и юго-западных областях ожидается значительное ухудшение погоды: дожди и шквалы. Также грозы, град и шквалы ожидаются по всей Украине.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"13 июня в западных и юго-западных областях порывы ветра 15-20 м/с; ночью в западных областях значительный дождь", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, днем в Украине ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности - желтый.

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Автор: Екатерина Лиманская