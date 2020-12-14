В Сумской области из-за гололеда школьники будут учиться дистанционно
В регионе второй день подряд идет ледяной дождь.
В Сумской области из-за гололеда школьники будут учиться дистанционно
В Шостке Сумской области из-за гололеда школьники будут учиться дистанционно.
Сегодня Украину накроют дожди и потепление: температура днем не упадет ниже 0° (карта)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что в регионе второй день подряд идет ледяной дождь.
«С вечера из-за гололеда на дорогах области – многочисленные аварии, спасатели достают из кюветов легковушки, буксируют рейсовые автобусы и маршрутки, что съехали в кювет». - говорится в сюжете.
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