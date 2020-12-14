В Сумской области из-за гололеда школьники будут учиться дистанционно

12:17, 14 декабря 2020
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В регионе второй день подряд идет ледяной дождь.

В Шостке Сумской области из-за гололеда школьники будут учиться дистанционно.

Сегодня Украину накроют дожди и потепление: температура днем не упадет ниже 0° (карта)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что в регионе второй день подряд идет ледяной дождь.

«С вечера из-за гололеда на дорогах области – многочисленные аварии, спасатели достают из кюветов легковушки, буксируют рейсовые автобусы и маршрутки, что съехали в кювет». - говорится в сюжете.

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Автор: УНИАН

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Теги: гололедгололедица
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