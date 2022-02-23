По прогнозу синоптика Натальи Диденко, завтра в Украине будет сухо, однако ближайшей ночью местами пройдут дожди.

В Украине ближайшей ночью ожидаются дожди.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, уже завтра атмосферные фронты покинут территорию Украины, однако ближайшей ночью еще останутся остатки осадков.

"Ночью и завтра утром небольшие осадки вероятны на Запорожье, в Крыму и в южных районах Донетчины. Днем 24 февраля в Украине без существенных осадков", - рассказала синоптик.

По ее прогнозу, ночью вероятны небольшие "минусы". Температура воздуха в течение завтрашнего дня предполагается в пределах +3...+7 градусов, на юге +5...+10 градусов.

"До конца недели температура воздуха в Украине существенно не будет меняться, так, какие-то колебания туда-сюда, серьезных осадков также не видно", - резюмировала синоптик.

Напомним, согласно прогнозу, сегодня в Украине начнет меняться погода. С запада к нам налетят дожди, местами - с мокрым снегом, а температура снизится до 0°...-2° ночью и до +3°...+5° днем. В центре, на востоке и юге Украины будет тепло до +9°...+11° и без осадков, только в Крыму ожидается дождь.

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