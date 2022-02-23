В конце февраля в Украине ожидаются осадки, начало весны будет сухим, однако ночью ожидаются морозы до -6°.
Об этом "Фактам" рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.
"28 февраля ожидается перемещение атмосферных фронтов с севера на юг, что приведет к небольшим осадкам в виде снега и мокрого снега, а на юге - дождям", - рассказала она.
По ее словам, начало весны в Украине будет сухим, однако ночью ожидаются морозы.
"1-3 марта поле высокого давления определит погоду без осадков. По ночам минимальная температура будет колебаться от 0 до 6 мороза, днем максимальная температура постепенно повысится от 0 до плюс 6", - рассказала синоптик.
Напомним, синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха предупредила украинцев об ухудшении погоды.