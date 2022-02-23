В конце зимы - начале весны украинцев ждут морозы, дожди, снег и мокрый снег.

В конце февраля в Украине ожидаются осадки, начало весны будет сухим, однако ночью ожидаются морозы до -6°.

Об этом "Фактам" рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

"28 февраля ожидается перемещение атмосферных фронтов с севера на юг, что приведет к небольшим осадкам в виде снега и мокрого снега, а на юге - дождям", - рассказала она.

По ее словам, начало весны в Украине будет сухим, однако ночью ожидаются морозы.

"1-3 марта поле высокого давления определит погоду без осадков. По ночам минимальная температура будет колебаться от 0 до 6 мороза, днем максимальная температура постепенно повысится от 0 до плюс 6", - рассказала синоптик.

Напомним, синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха предупредила украинцев об ухудшении погоды.

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