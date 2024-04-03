4 апреля в Украине будет самый холодный день из ближайших.

4 апреля в Украине будет самый холодный день из ближайшей перспективы. Возможен даже мокрый снег. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"В северных и западных областях Украины даже днем температура воздуха не будет превышать +6...+11 градусов", - говорит она.

В центральной части Украины, по словам синоптика, погода будет пестрой. Так, в Винницкой и Полтавской областях ожидается +8...+12 градусов. В Черкасской области и в Кропивницком с районами +12...+17 градусов, а на Днепропетровщине воздух прогреется до +19 градусов.

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В харьковской области будет +10...+14, в Донецкой области - до +18, а на Луганщине - до +20. В южной части, по прогнозу Наталки Диденко, ожидается +15...+20 градусов.

"Осадки наиболее вероятны на севере, западе и на северо-востоке Украины - дождь, местами возможен мокрый снег", - предупреждает синоптик. На остальной территории Украины, по ее данным, будет без осадков.

Ветер 4 апреля в Украине будет умеренным, только на северо-востоке возможны порывы до 15-20 м/с. "Пылевые массивы из Сахары покидают нашу территорию", - говорит эксперт по погоде.

Погода в Киеве - прогноз синоптика

"В Киеве 4-го апреля ожидается самый холодный день", - говорит Наталка Диденко. Температура, по ее данным, ожидается не выше +8...+10 градусов, утром местами пройдет дождь, а днем уже будет без существенных осадков.

"В дальнейшем температура воздуха будет повышаться. Но завтра оденьтесь теплее", - акцентировала синоптик.

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