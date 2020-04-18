Эпицентр землетрясения находился в 886 км к юго-востоку от японского города Сидзуока.

Иллюстрация / Flickr, Matt Katzenberger

В Тихом океане, у берегов Японии, произошло мощное землетрясение.

Об этом сообщает Геологическая служба США в субботу, 18 апреля.

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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр находился в 886 км к юго-востоку от японского города Сидзуока – административного центра одноименной префектуры. Очаг залегал на глубине 454 километра.

На данный момент информации об угрозе цунами пока нет.

Как сообщал УНИАН, в среду, 8 апреля, в Японии произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков располагался в 115 км на северо-запад от населенного пункта Наха в префектуре Окинава. Очаг землетрясения залегал на глубине 103,5 км.магнитудой 5,0.