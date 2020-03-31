Завтра в Украине без осадков, днем температура до +10° (видеопрогноз)
Похолодание доберется до всех регионов Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 1 апреля, в Украине без осадков, температура до +10°.
Синоптики предупредили о сильном похолодании в Украине
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +7°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°, днем до +10°.
На западе Украины солнечно. Температура ночью до -6°, днем до +9°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -1°, днем до +7°. В центре без осадков, температура ночью до -3°, днем до +10°.
Согласно народному прогнозу, 1 апреля - Хризанфа и Дарьи мучеников. Если Хризанф погожий - будет и год хороший.
Прогноз погоды в Украине на среду, 1 апреля
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Погода в Украине
- Винница+3°... -5°
- Днепр+7°... -4°
- Донецк+14°... -3°
- Житомир+6°... -4°
- Запорожье+8°... -3°
- Ивано-Франковск+5°... -6°
- Киев+6°... -4°
- Кировоград+5°... -5°
- Луганск+17°... -2°
- Луцк+6°... -4°
- Львов+6°... -5°
- Николаев+7°... -3°
- Одесса+9°... 0°
- Полтава+4°... -4°
- Ровно+5°... -5°
- Симферополь+14°... 0°
- Сумы+3°... -5°
- Тернополь+4°... -6°
- Харьков+6°... -4°
- Херсон+9°... -2°
- Хмельницкий+4°... -5°
- Черкассы+6°... -4°
- Чернигов+4°... -5°
- Черновцы+5°... -5°
Виргиния, США
+12°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+12 °
Влажность:77 %
Давление:753 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:57 %
Восход:06:54
Закат19:33
Видимость:16 км
Фаза луны:
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