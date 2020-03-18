В Киеве завтра без осадков, температура днем до +16
В столице завтра потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 19 марта, в Киеве без осадков, температура днем до +16°.
Снег и похолодание: в Украину идет непогода
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +4°. Ветер переменный, до 4,6 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:04, а зайдет в 18:08.
Как сообщал УНИАН, 19 марта в Украине без осадков, температура до +18°.
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- Винница+12°... +1°
- Днепр+10°... -3°
- Донецк+11°... -4°
- Житомир+11°... +2°
- Запорожье+11°... -4°
- Ивано-Франковск+14°... +1°
- Киев+12°... +1°
- Кировоград+10°... -4°
- Луганск+10°... -5°
- Луцк+13°... +4°
- Львов+14°... +3°
- Николаев+11°... -4°
- Одесса+8°... 0°
- Полтава+9°... 0°
- Ровно+12°... +4°
- Симферополь+7°... -1°
- Сумы+9°... 0°
- Тернополь+13°... +1°
- Харьков+11°... -3°
- Херсон+11°... -4°
- Хмельницкий+11°... +1°
- Черкассы+11°... -2°
- Чернигов+11°... +2°
- Черновцы+14°... -1°
Виргиния, США
+10°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+7 °
Влажность:66 %
Давление:761 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:5 %
Восход:07:15
Закат19:20
Видимость:16 км
Фаза луны:
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