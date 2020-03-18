В Киеве завтра без осадков, температура днем до +16

17:00, 18 марта 2020
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В столице завтра потеплеет.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 19 марта, в Киеве без осадков, температура днем до +16°.

Снег и похолодание: в Украину идет непогода

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +4°. Ветер переменный, до 4,6 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:04, а зайдет в 18:08.

Как сообщал УНИАН, 19 марта в Украине без осадков, температура до +18°.

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Теги: #Киев#погода#потепление
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