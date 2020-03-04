В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +16°
В столице сегодня будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 4 марта, в Киеве без осадков, температура днем до +16°.
Зима вернется: народный синоптик дал неожиданный прогноз погоды на март
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +12°. Ветер южный и юго-восточный, до 5,1 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:38, а зайдет в 17:42.
Как сообщал УНИАН, 4 марта в Украине потеплеет, местами пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +6°
- Днепр+18°... +6°
- Донецк+19°... +3°
- Житомир+17°... +7°
- Запорожье+18°... +6°
- Ивано-Франковск+9°... 0°
- Киев+14°... +6°
- Кировоград+18°... +6°
- Луганск+17°... +1°
- Луцк+9°... +2°
- Львов+7°... +1°
- Николаев+16°... +4°
- Одесса+13°... +5°
- Полтава+16°... +7°
- Ровно+14°... +2°
- Симферополь+23°... +9°
- Сумы+12°... +7°
- Тернополь+15°... +1°
- Харьков+14°... +6°
- Херсон+19°... +4°
- Хмельницкий+16°... +2°
- Черкассы+16°... +6°
- Чернигов+13°... +7°
- Черновцы+14°... +2°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+5 °
Влажность:46 %
Давление:748 мм
Ветер: 5.7 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:36
Закат18:06
Видимость:16 км
Фаза луны:
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