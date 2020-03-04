В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +16°

08:30, 4 марта 2020
19
0

В столице сегодня будет тепло.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 4 марта, в Киеве без осадков, температура днем до +16°.

Зима вернется: народный синоптик дал неожиданный прогноз погоды на март

Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +12°. Ветер южный и юго-восточный, до 5,1 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:38, а зайдет в 17:42.

Как сообщал УНИАН, 4 марта в Украине потеплеет, местами пройдут дожди. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
Офицеров запаса будут призывать в этом году на срочную службу Офицеров запаса будут призывать в этом году на срочную службу
"Сначала не узнала!": 41-летняя Лорак шокировала сеть новым лицом (фото) "Сначала не узнала!": 41-летняя Лорак шокировала сеть новым лицом (фото)
Исполнительница хита "Охрана, отмена" снялась в одном белье (фото) Исполнительница хита "Охрана, отмена" снялась в одном белье (фото)
1 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать 1 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Постаревшая Бритни Спирс показала мускулистого жениха (фото) Постаревшая Бритни Спирс показала мускулистого жениха (фото)
Принц Гарри записал песню с Бон Джови (видео) Принц Гарри записал песню с Бон Джови (видео)
Экс-чемпион мира после яркого нокаута бросил вызов Усику (видео) Экс-чемпион мира после яркого нокаута бросил вызов Усику (видео)
Погода в Украине
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
46 %
748 мм
5.7 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять