В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +16°

В столице сегодня будет тепло.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 4 марта, в Киеве без осадков, температура днем до +16°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +12°. Ветер южный и юго-восточный, до 5,1 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:38, а зайдет в 17:42.

Как сообщал УНИАН, 4 марта в Украине потеплеет, местами пройдут дожди.

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