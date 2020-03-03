В Киеве завтра без осадков, температура днем до +16°
В столице завтра будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 4 марта, в Киеве без осадков, температура днем до +16°.
Синоптики подвели итоги аномально теплой зимы в Киеве
Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +12°. Ветер южный и юго-восточный, до 5,1 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:38, а зайдет в 17:42.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 3 марта, в Украине потеплеет, местами пройдут дожди.
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Погода в Украине
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- Днепр+14°... +5°
- Донецк+15°... +4°
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- Ивано-Франковск+16°... +6°
- Киев+14°... +6°
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- Луганск+12°... +4°
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- Ровно+15°... +6°
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- Харьков+10°... +3°
- Херсон+16°... +6°
- Хмельницкий+14°... +4°
- Черкассы+14°... +3°
- Чернигов+12°... +4°
- Черновцы+14°... +5°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+8 °
Влажность:63 %
Давление:749 мм
Ветер: 7.7 м/с
Вероятность осадков:32 %
Восход:06:38
Закат18:05
Видимость:16 км
Фаза луны:
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