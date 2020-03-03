В Киеве завтра без осадков, температура днем до +16°

17:00, 3 марта 2020
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В столице завтра будет тепло.

В Киеве завтра будет тепло / УНИАН
В Киеве завтра будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 4 марта, в Киеве без осадков, температура днем до +16°.

Синоптики подвели итоги аномально теплой зимы в Киеве

Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +12°. Ветер южный и юго-восточный, до 5,1 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:38, а зайдет в 17:42.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 3 марта, в Украине потеплеет, местами пройдут дожди. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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