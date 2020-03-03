В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +14°
В столице сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 3 марта в Киеве без осадков, температура днем до +14°.
Зима вернется: народный синоптик дал неожиданный прогноз погоды на март
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +9°. Ветер переменный, до 4,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:38, а зайдет в 17:42.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 3 марта, в Украине потеплеет, местами пройдут дожди.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+13°... +6°
- Днепр+14°... +6°
- Донецк+15°... +3°
- Житомир+15°... +5°
- Запорожье+14°... +5°
- Ивано-Франковск+17°... +6°
- Киев+14°... +6°
- Кировоград+15°... +5°
- Луганск+13°... +5°
- Луцк+15°... +6°
- Львов+14°... +5°
- Николаев+14°... +7°
- Одесса+11°... +7°
- Полтава+12°... +6°
- Ровно+15°... +5°
- Симферополь+18°... +11°
- Сумы+10°... +3°
- Тернополь+12°... +4°
- Харьков+11°... +3°
- Херсон+16°... +6°
- Хмельницкий+14°... +6°
- Черкассы+14°... +3°
- Чернигов+12°... +5°
- Черновцы+15°... +4°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+8 °
Влажность:68 %
Давление:749 мм
Ветер: 6.6 м/с
Вероятность осадков:32 %
Восход:06:38
Закат18:05
Видимость:16 км
Фаза луны:
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