В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +6

08:30, 27 февраля 2020
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В столице сегодня похолодает.

В Киеве сегодня пройдет дождь / фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 27 февраля в Киеве пройдет дождь, температура днем до +6°.

Атмосферный фронт принесет в Украину дожди и сильный ветер - синоптик

Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +3°. Ветер переменный, до 4,6 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:49, а зайдет в 17:33.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 27 февраля, в Украине местами пройдут дожди. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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