В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +6
В столице сегодня похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 27 февраля в Киеве пройдет дождь, температура днем до +6°.
Атмосферный фронт принесет в Украину дожди и сильный ветер - синоптик
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +3°. Ветер переменный, до 4,6 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:49, а зайдет в 17:33.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 27 февраля, в Украине местами пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+4°... -2°
- Днепр+13°... +3°
- Донецк+13°... +6°
- Житомир+5°... -2°
- Запорожье+14°... +3°
- Ивано-Франковск+6°... -3°
- Киев+6°... -2°
- Кировоград+13°... -2°
- Луганск+14°... +7°
- Луцк+5°... -2°
- Львов+5°... -2°
- Николаев+13°... 0°
- Одесса+14°... 0°
- Полтава+11°... +1°
- Ровно+4°... -4°
- Симферополь+16°... +4°
- Сумы+8°... -1°
- Тернополь+4°... -3°
- Харьков+11°... +2°
- Херсон+14°... 0°
- Хмельницкий+3°... -4°
- Черкассы+7°... -1°
- Чернигов+7°... -3°
- Черновцы+6°... -2°
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+1 °
Влажность:37 %
Давление:743 мм
Ветер: 10.0 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:06:45
Закат18:00
Видимость:16 км
Фаза луны:
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