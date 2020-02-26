На юге и востоке Украины объявили штормовое предупреждение на 27 февраля

15:33, 26 февраля 2020
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В четверг, 27 февраля, на юге и востоке Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Сегодня в Украине потеплеет до +15°, местами пройдут дожди (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"27 февраля в южной и восточной частях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в поовідомленні.

Напомним, в четверг, 27 февраля, из-за влияния атмосферного фронта в Украине ожидаются дожди и мокрый снег.

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Теги: #погода#штормовое предупреждение
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