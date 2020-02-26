На юге и востоке Украины объявили штормовое предупреждение на 27 февраля
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
В четверг, 27 февраля, на юге и востоке Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Сегодня в Украине потеплеет до +15°, местами пройдут дожди (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"27 февраля в южной и восточной частях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в поовідомленні.
Напомним, в четверг, 27 февраля, из-за влияния атмосферного фронта в Украине ожидаются дожди и мокрый снег.
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