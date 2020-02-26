В Киеве сегодня без осадков, днем температура +11°

Вечером в столице до +9°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 26 февраля, в Киеве без осадков, температура днем до +11°.

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Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +9°. Ветер южный и юго-западный, до 4,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:51, а зайдет в 17:32.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля в Украине местами пройдут дожди.

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