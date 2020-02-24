В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +4°

08:30, 24 февраля 2020
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В столице сегодня ожидается сильный ветер.

В Киеве сегодня пройдет дождь / фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 24 февраля в Киеве пройдет дождь, температура до +4°.

Дождь, снег и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +3°. Ветер северо-западный и юго-западный, до 6,8 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:59, а зайдет в 17:25.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 24 февраля, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, температура до +9°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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