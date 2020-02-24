В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +4°
В столице сегодня ожидается сильный ветер.
Согласно данным Погода УНИАН, 24 февраля в Киеве пройдет дождь, температура до +4°.
Дождь, снег и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +3°. Ветер северо-западный и юго-западный, до 6,8 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:59, а зайдет в 17:25.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 24 февраля, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, температура до +9°.
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- Симферополь+7°... +1°
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- Тернополь+5°... 0°
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- Хмельницкий+4°... -1°
- Черкассы+8°... -2°
- Чернигов+5°... -4°
- Черновцы+8°... -1°
Виргиния, США
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Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-1 °
Влажность:69 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков:12 %
Восход:06:49
Закат17:56
Видимость:16 км
Фаза луны:
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