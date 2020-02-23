В Турции в результате землетрясения погибли 8 человек, более 20 пострадали

12:59, 23 февраля 2020
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Состояние 8 раненых - критическое.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В результате землетрясения, которое произошло в городе Хой на северо-западе Ирана, в турецкой провинции Ван погибли 8 человек, еще 21 получили ранения.

как сообщает Анадолу, об этом говорится в письменном заявлении министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи.

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Среди погибших - трое детей. Состояние 8 раненых - критическое.

В зону бедствия направлены 25 машин скорой помощи, 1 вертолет скорой помощи и 13 членов турецкой национальной медицинской спасательной команды.

Подземные толчки магнитудой 5,9 были зафиксированы в городе Хой на северо-западе Ирана, в провинции Западный Азербайджан.

Как сообщал УНИАН, в конце января мощное землетрясение магнитудой 4,8 балла было зафиксировано ночью в Румынии.

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Теги: #землетрясение#Турция
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