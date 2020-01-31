В Румынии произошло землетрясение: толчки ощущались даже в Украине
Эпицентр был расположен на глубине 120 километров.
Мощное землетрясение магнитудой 4,8 было зафиксировано ночью 31 января в Румынии.
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Землятресение случилось в 3:26 по киевскому времени в уезде Вранча, сообщает zn.ua со ссылкой на Геологическую службу США.
Толчки ощущались в радиусе 250 километров. Жители соседних Болгарии, Молдовы и Украины заявили, что также почувствовали колебания земли. Одесская область отметила, что в Белгород-Днестровском ощущалось 4-бальное землетрясение.
По данным экспертов, очаг колебаний земной поверхности залегал на глубине 120 километров.
Ранее УНИАН сообщал, что в Карибском море вечером 28 января произошло землетрясение магнитудой 7,7, толчки ощущались на Кубе и в США.
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