В Румынии произошло землетрясение: толчки ощущались даже в Украине

08:09, 31 января 2020
276
0

Эпицентр был расположен на глубине 120 километров.

REUTERS
REUTERS

Мощное землетрясение магнитудой 4,8 было зафиксировано ночью 31 января в Румынии.

Жертвами непогоды в Бразилии стали 54 человека

Землятресение случилось в 3:26 по киевскому времени в уезде Вранча, сообщает zn.ua со ссылкой на Геологическую службу США.

Толчки ощущались в радиусе 250 километров. Жители соседних Болгарии, Молдовы и Украины заявили, что также почувствовали колебания земли. Одесская область отметила, что в Белгород-Днестровском ощущалось 4-бальное землетрясение.

По данным экспертов, очаг колебаний земной поверхности залегал на глубине 120 километров.

Ранее УНИАН сообщал, что в Карибском море вечером 28 января произошло землетрясение магнитудой 7,7, толчки ощущались на Кубе и в США.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #землетрясение#Румыния
Читайте также
Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков Зодиака: кому звезды сулят удачу Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков Зодиака: кому звезды сулят удачу
Гороскоп на 30 января: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 30 января: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
Астрологи назвали знаки Зодиака, которых вскоре ждет большая удача Астрологи назвали знаки Зодиака, которых вскоре ждет большая удача
Оставили одного раненым: разведчики на Донбассе захватили в плен брошенного оккупантами боевика (фото) Оставили одного раненым: разведчики на Донбассе захватили в плен брошенного оккупантами боевика (фото)
Майли Сайрус и Лиам Хемсфорт официально развелись Майли Сайрус и Лиам Хемсфорт официально развелись
Знак Зодиака Дева: полная характеристика и совместимость с другими знаками Знак Зодиака Дева: полная характеристика и совместимость с другими знаками
Панин показал отдых с тремя голыми "пиратками" (фото 18+) Панин показал отдых с тремя голыми "пиратками" (фото 18+)
Погода в Украине
Виргиния, США
+2°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
73 %
761 мм
3.2 м/с
6 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять