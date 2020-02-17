В Киеве завтра пройдет дождь, температура днем до +10°

17:00, 17 февраля 2020
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В столице завтра потеплеет.

В Киеве завтра пройдет дождь / фото УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 18 февраля в Киеве пройдет дождь, температура днем до +10°.

Погода на неделю: в Украину идут дожди и потепление (карта)

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +6°. Ветер западный и юго-западный, до 5,0 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:06, а зайдет в 17:18.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 18 февраля, в Украине местами пройдут дожди, температура днем до +13°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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