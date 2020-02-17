В Киеве завтра пройдет дождь, температура днем до +10°
В столице завтра потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 18 февраля в Киеве пройдет дождь, температура днем до +10°.
Погода на неделю: в Украину идут дожди и потепление (карта)
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +6°. Ветер западный и юго-западный, до 5,0 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:06, а зайдет в 17:18.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 18 февраля, в Украине местами пройдут дожди, температура днем до +13°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+8°... -1°
- Днепр+7°... -1°
- Донецк+3°... -6°
- Житомир+11°... +2°
- Запорожье+8°... -1°
- Ивано-Франковск+14°... 0°
- Киев+9°... +1°
- Кировоград+8°... +1°
- Луганск+6°... -3°
- Луцк+13°... +4°
- Львов+13°... +4°
- Николаев+8°... +2°
- Одесса+9°... +3°
- Полтава+7°... 0°
- Ровно+12°... +3°
- Симферополь+11°... -3°
- Сумы+5°... -1°
- Тернополь+10°... +1°
- Харьков+6°... -1°
- Херсон+9°... 0°
- Хмельницкий+11°... -1°
- Черкассы+8°... +1°
- Чернигов+9°... +1°
- Черновцы+11°... -1°
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+3 °
Влажность:63 %
Давление:756 мм
Ветер: 2.8 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:59
Закат17:49
Видимость:16 км
Фаза луны:
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