В Киеве завтра пройдет мокрый снег, температура до +3
В столице завтра немного похолодает.
ВСогласно данным Погода УНИАН, 13 февраля в Киеве пройдет мокрый снег, температура днем до +3°.
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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +1°. Ветер западный, до 5,3 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:15, а зайдет в 17:09.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 13 февраля, в Украине местами пройдет мокрый снег, температура днем до +8°.
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Погода в Украине
- Винница+3°... -2°
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- Житомир+3°... -1°
- Запорожье+2°... -4°
- Ивано-Франковск+6°... -1°
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- Луганск+1°... -3°
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- Николаев+7°... -2°
- Одесса+8°... -1°
- Полтава+1°... -3°
- Ровно+3°... -2°
- Симферополь+6°... -4°
- Сумы+1°... -2°
- Тернополь+3°... -1°
- Харьков0°... -1°
- Херсон+6°... -3°
- Хмельницкий+2°... -3°
- Черкассы+4°... -3°
- Чернигов+4°... -1°
- Черновцы+7°... 0°
Виргиния, США
+8°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+5 °
Влажность:71 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков:44 %
Восход:07:05
Закат17:43
Видимость:16 км
Фаза луны:
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