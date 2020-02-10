В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +4°
В столице сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 10 февраля в Киеве пройдет дождь, температура до +4°.
В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность 3 уровня
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +4°. Ветер южный и юго-западный, до 7,9 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:24, а зайдет в 17:00.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 10 февраля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +8°.
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Погода в Украине
- Винница+6°... -2°
- Днепр-2°... -4°
- Донецк-5°... -8°
- Житомир+6°... +1°
- Запорожье-1°... -4°
- Ивано-Франковск+9°... -1°
- Киев+6°... +2°
- Кировоград+3°... +1°
- Луганск-7°... -8°
- Луцк+7°... -2°
- Львов+7°... -2°
- Николаев+5°... +3°
- Одесса+5°... +2°
- Полтава0°... -2°
- Ровно+6°... -3°
- Симферополь+2°... -3°
- Сумы-1°... -2°
- Тернополь+5°... -2°
- Харьков-2°... -4°
- Херсон+3°... +1°
- Хмельницкий+6°... -3°
- Черкассы+4°... +1°
- Чернигов+6°... 0°
- Черновцы+9°... 0°
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+2 °
Влажность:91 %
Давление:760 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков:62 %
Восход:07:07
Закат17:41
Видимость:16 км
Фаза луны:
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