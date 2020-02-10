В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +4°

В столице сегодня потеплеет.

В Киеве сегодня пройдет дождь / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 10 февраля в Киеве пройдет дождь, температура до +4°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +4°. Ветер южный и юго-западный, до 7,9 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:24, а зайдет в 17:00.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 10 февраля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +8°.

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