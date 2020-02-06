В Киеве завтра пройдет снег, днем температура до -3°

17:00, 6 февраля 2020
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В столице завтра похолодает.

В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН
В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 7 февраля, в Киеве пройдет снег, температура днем до -3°.

Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -3°, вечером - до -4°. Ветер северный и северо-западный, до 6,8 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:26, а зайдет в 16:58.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в Украине местами пройдет снег, температура ночью до -13°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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