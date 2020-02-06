В Киеве завтра пройдет снег, днем температура до -3°
В столице завтра похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 7 февраля, в Киеве пройдет снег, температура днем до -3°.
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -3°, вечером - до -4°. Ветер северный и северо-западный, до 6,8 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:26, а зайдет в 16:58.
Как сообщал УНИАН, 7 февраля в Украине местами пройдет снег, температура ночью до -13°.
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- Чернигов+2°... -8°
- Черновцы+4°... -3°
Виргиния, США
+3°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+3 °
Влажность:97 %
Давление:751 мм
Ветер: 5.3 м/с
Вероятность осадков:81 %
Восход:07:11
Закат17:36
Видимость:4.8 км
Фаза луны:
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