На Азовском море ожидается шторм

Ожидаемые погодные условия будут приводить к усложнению работы предприятий морской отрасли и морского транспорта.

Погодные условия приведут к осложнению работы предприятий морской отрасли \ фото: УНИАН

На Азовском море в течение 6 февраля ожидаются сложные погодные условия И уровня опасности.

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Об этом сообщил начальник Главного управления ГСЧС в Херсонской области Сергей Черный.

«Усиление северо-восточного ветра, на юге южного моря 15-20 м/с; ухудшение видимости в осадках 200-500 м; Ожидаемые погодные условия будут приводить к усложнению работы предприятий морской отрасли и морского транспорта», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН Погода, из-за похолодания, снегопадов и сильного ветра: в Украине объявили штормовое предупреждение. А с 7 февраляожидается сильное похолодание.