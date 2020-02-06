На Азовском море ожидается шторм

12:29, 6 февраля 2020
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Ожидаемые погодные условия будут приводить к усложнению работы предприятий морской отрасли и морского транспорта.

Погодные условия приведут к осложнению работы предприятий морской отрасли \ фото: УНИАН
Погодные условия приведут к осложнению работы предприятий морской отрасли \ фото: УНИАН

На Азовском море в течение 6 февраля ожидаются сложные погодные условия И уровня опасности.

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Об этом сообщил начальник Главного управления ГСЧС в Херсонской области Сергей Черный.

«Усиление северо-восточного ветра, на юге южного моря 15-20 м/с; ухудшение видимости в осадках 200-500 м; Ожидаемые погодные условия будут приводить к усложнению работы предприятий морской отрасли и морского транспорта», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН Погода, из-за похолодания, снегопадов и сильного ветра: в Украине объявили штормовое предупреждение. А с 7 февраляожидается сильное похолодание.

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Теги: #шторм#Азовское море
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