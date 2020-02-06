В Киеве сегодня пройдет снег, температура днем до +2°

08:30, 6 февраля 2020
47
0

В столице сегодня ожидается сильный ветер.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 6 февраля в Киеве пройдет снег, температура днем до +2°.

Наметет до полуметра снега: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине

Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до 0°. Ветер переменный, до 6,6 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:27, а зайдет в 16:57.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 6 февраля, в Украине пройдет снег, температура ночью до -10°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#Киев#погода
Читайте также
РосСМИ "проговорились" об убийстве Цемаха РосСМИ "проговорились" об убийстве Цемаха
Гороскоп на 30 января: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 30 января: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
"Что на картинке не так?": Лобода в необычном виде появилась на пляже (фото) "Что на картинке не так?": Лобода в необычном виде появилась на пляже (фото)
Астрологи рассказали, кому завтра по-настоящему улыбнется удача Астрологи рассказали, кому завтра по-настоящему улыбнется удача
Гороскоп на 31 января: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 31 января: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
Лунный календарь на февраль 2020: астролог назвала благоприятные дни Лунный календарь на февраль 2020: астролог назвала благоприятные дни
Гороскоп на 3 февраля 2020: астрологи рассказали, кому завтра не повезет Гороскоп на 3 февраля 2020: астрологи рассказали, кому завтра не повезет
Погода в Украине
Виргиния, США
+3°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
95 %
749 мм
4.9 м/с
73 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять