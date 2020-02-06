В Киеве сегодня пройдет снег, температура днем до +2°

В столице сегодня ожидается сильный ветер.

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Согласно данным Погода УНИАН, 6 февраля в Киеве пройдет снег, температура днем до +2°.

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Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до 0°. Ветер переменный, до 6,6 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:27, а зайдет в 16:57.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 6 февраля, в Украине пройдет снег, температура ночью до -10°.

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