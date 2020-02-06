В Киеве сегодня пройдет снег, температура днем до +2°
В столице сегодня ожидается сильный ветер.
Согласно данным Погода УНИАН, 6 февраля в Киеве пройдет снег, температура днем до +2°.
Наметет до полуметра снега: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине
Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до 0°. Ветер переменный, до 6,6 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:27, а зайдет в 16:57.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 6 февраля, в Украине пройдет снег, температура ночью до -10°.
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Погода в Украине
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- Черновцы+3°... -3°
Виргиния, США
+3°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+3 °
Влажность:95 %
Давление:749 мм
Ветер: 4.9 м/с
Вероятность осадков:73 %
Восход:07:11
Закат17:36
Видимость:3.2 км
Фаза луны:
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