В Киеве завтра пройдет снег, температура днем до +2°
В столице завтра ожидается сильный ветер.
Согласно данным Погода УНИАН, 6 февраля в Киеве пройдет снег, температура днем до +2°.
Киевлян предупредили об ухудшении погоды: ожидаются снегопады, сильный ветер и гололедица
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до 0°. Ветер переменный, до 6,6 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:27, а зайдет в 16:57.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 6 февраля, в Украине пройдет снег, температура ночью до -10°.
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- Винница+1°... -9°
- Днепр+2°... -5°
- Донецк+2°... -3°
- Житомир0°... -8°
- Запорожье+3°... -3°
- Ивано-Франковск+2°... -7°
- Киев+1°... -7°
- Кировоград+4°... -5°
- Луганск+3°... -3°
- Луцк+1°... -5°
- Львов+1°... -6°
- Николаев+8°... -2°
- Одесса+9°... 0°
- Полтава+2°... -7°
- Ровно0°... -6°
- Симферополь+13°... +5°
- Сумы0°... -8°
- Тернополь0°... -7°
- Харьков+2°... -10°
- Херсон+11°... -1°
- Хмельницкий0°... -9°
- Черкассы+3°... -6°
- Чернигов+1°... -7°
- Черновцы+1°... -6°
Виргиния, США
+14°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+14 °
Влажность:69 %
Давление:748 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков:60 %
Восход:07:12
Закат17:35
Видимость:16 км
Фаза луны:
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