В Киеве завтра пройдет снег, температура днем до +2°

В столице завтра ожидается сильный ветер.

В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 6 февраля в Киеве пройдет снег, температура днем до +2°.

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Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до 0°. Ветер переменный, до 6,6 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:27, а зайдет в 16:57.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 6 февраля, в Украине пройдет снег, температура ночью до -10°.

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