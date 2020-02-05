В Киеве завтра пройдет снег, температура днем до +2°

17:00, 5 февраля 2020
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В столице завтра ожидается сильный ветер.

В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН
В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 6 февраля в Киеве пройдет снег, температура днем до +2°.

Киевлян предупредили об ухудшении погоды: ожидаются снегопады, сильный ветер и гололедица

Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до 0°. Ветер переменный, до 6,6 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:27, а зайдет в 16:57.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 6 февраля, в Украине пройдет снег, температура ночью до -10°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#Киев#погода
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