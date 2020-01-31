В Харькове побит температурный рекорд

13:51, 31 января 2020
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В целом Харьков переживает аномально теплый январь.

В январе в Харькове установилась аномально теплая погода \ svoboda.org
В январе в Харькове установилась аномально теплая погода \ svoboda.org

Температурный рекорд был зафиксирован в Харькове вчера, 30 января.

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По данным сайта "Климатический мониторинг", температура составила плюс 5,4 градуса. Это на 7,7 выше нормы для этого дня. "Самая низкая температура воздуха (-9.3°) была 9 января. Самая высокая температура воздуха (5.4°) была 30 января", - говорится на сайте.

В целом Харьков переживает аномально теплый январь. Отклонение от нормы составляет около 4,5 градуса.

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Теги: #Новости Харькова
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