Сегодня в Украине местами пройдет мокрый снег, температура днем до +7° (карта)

08:00, 30 января 2020
30
0

Теплее всего будет на юге и востоке.

Сегодня местами пройдет мокрый снег / Фото УНИАН
Сегодня местами пройдет мокрый снег / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 30 января, в Украине местами пройдет мокрый снег.

Житомирщину накрыл сильный снегопад

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +7°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -5°, днем до +7°.

На западе Украины местами пройдет мокрый снег. Температура ночью до -2°, днем до +7°.

В северных областях пройдет снег с дождем. Температура ночью до -2°, днем до +2°. В центре практически без осадков, температура ночью до -3°, днем до +4°.

Прогноз на 30 января / УНИАН
Прогноз на 30 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 30 января - Антона-перезимника, так называли преподобного Антония Великого. Хитер Антон со всех сторон. Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет - все морозом стянет. Не верь теплу на Антона - морозно будет.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#погода
Читайте также
Астролог назвал знаки Зодиака, которые скоро неожиданно разбогатеют Астролог назвал знаки Зодиака, которые скоро неожиданно разбогатеют
Оставили одного раненым: разведчики на Донбассе захватили в плен брошенного оккупантами боевика (фото) Оставили одного раненым: разведчики на Донбассе захватили в плен брошенного оккупантами боевика (фото)
Любовный гороскоп 2020: астролог рассказал, какие знаки Зодиака встретят свою любовь Любовный гороскоп 2020: астролог рассказал, какие знаки Зодиака встретят свою любовь
Гороскоп на 28 января: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 28 января: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
В "Борисполе" санитары будут встречать самолеты из Китая из-за смертельного вируса В "Борисполе" санитары будут встречать самолеты из Китая из-за смертельного вируса
Знак Зодиака Лев: полная характеристика и совместимость с другими знаками Знак Зодиака Лев: полная характеристика и совместимость с другими знаками
Собака порвала паспорт хозяйки и спасла ее от смертельного коронавируса (фото) Собака порвала паспорт хозяйки и спасла ее от смертельного коронавируса (фото)
Погода в Украине
Виргиния, США
-4°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
67 %
758 мм
2.6 м/с
4 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять