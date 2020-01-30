Сегодня в Украине местами пройдет мокрый снег, температура днем до +7° (карта)

Теплее всего будет на юге и востоке.

Сегодня местами пройдет мокрый снег / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 30 января, в Украине местами пройдет мокрый снег.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +7°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -5°, днем до +7°.

На западе Украины местами пройдет мокрый снег. Температура ночью до -2°, днем до +7°.

В северных областях пройдет снег с дождем. Температура ночью до -2°, днем до +2°. В центре практически без осадков, температура ночью до -3°, днем до +4°.

Прогноз на 30 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 30 января - Антона-перезимника, так называли преподобного Антония Великого. Хитер Антон со всех сторон. Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет - все морозом стянет. Не верь теплу на Антона - морозно будет.

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