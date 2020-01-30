Сегодня в Украине местами пройдет мокрый снег, температура днем до +7° (карта)
Теплее всего будет на юге и востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 30 января, в Украине местами пройдет мокрый снег.
Житомирщину накрыл сильный снегопад
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +7°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -5°, днем до +7°.
На западе Украины местами пройдет мокрый снег. Температура ночью до -2°, днем до +7°.
В северных областях пройдет снег с дождем. Температура ночью до -2°, днем до +2°. В центре практически без осадков, температура ночью до -3°, днем до +4°.
Согласно народному прогнозу, 30 января - Антона-перезимника, так называли преподобного Антония Великого. Хитер Антон со всех сторон. Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет - все морозом стянет. Не верь теплу на Антона - морозно будет.
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- Винница+2°... -2°
- Днепр+4°... -2°
- Донецк+5°... -4°
- Житомир+2°... 0°
- Запорожье+6°... -4°
- Ивано-Франковск+6°... 0°
- Киев+2°... -1°
- Кировоград+5°... -3°
- Луганск+7°... -3°
- Луцк+4°... +1°
- Львов+5°... 0°
- Николаев+9°... -4°
- Одесса+8°... -3°
- Полтава+3°... -1°
- Ровно+3°... -1°
- Симферополь+8°... 0°
- Сумы+1°... 0°
- Тернополь+3°... 0°
- Харьков+3°... 0°
- Херсон+7°... -3°
- Хмельницкий+2°... -1°
- Черкассы+5°... +1°
- Чернигов+2°... -3°
- Черновцы+6°... 0°