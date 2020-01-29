Число жертв проливных дождей в Бразилии увеличилось до 52 человек
Один человек остается пропавшим без вести.
В результате проливных дождей в бразильском штате Минас-Жерайс погибли 52 человека.
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Один человек остается пропавшим без вести, 28893 местных жителя были вынуждены эвакуироваться, а 4397 человек остались без крова, передает Xinhua со ссылкой на органы гражданской обороны Бразилии.
После того, как 24 января на регион обрушились проливные дожди, власти объявили чрезвычайное положение в 101 городе, некоторые из которых были полностью разрушены наводнениями.
Напомним, все рейсы на прилет и вылет в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев (Казахстан) были задержаны либо отменены на неопределенное время в связи с непогодой.
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