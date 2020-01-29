Число жертв проливных дождей в Бразилии увеличилось до 52 человек

Один человек остается пропавшим без вести.

Последствия непогоды в Бразилии / REUTERS

В результате проливных дождей в бразильском штате Минас-Жерайс погибли 52 человека.

Читайте также В Чили объявили "красное" предупреждение из-за лесного пожара

Один человек остается пропавшим без вести, 28893 местных жителя были вынуждены эвакуироваться, а 4397 человек остались без крова, передает Xinhua со ссылкой на органы гражданской обороны Бразилии.

После того, как 24 января на регион обрушились проливные дожди, власти объявили чрезвычайное положение в 101 городе, некоторые из которых были полностью разрушены наводнениями.

Напомним, все рейсы на прилет и вылет в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев (Казахстан) были задержаны либо отменены на неопределенное время в связи с непогодой.