Число жертв проливных дождей в Бразилии увеличилось до 52 человек

14:27, 29 января 2020
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Один человек остается пропавшим без вести.

Последствия непогоды в Бразилии / REUTERS
Последствия непогоды в Бразилии / REUTERS

В результате проливных дождей в бразильском штате Минас-Жерайс погибли 52 человека.

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Один человек остается пропавшим без вести, 28893 местных жителя были вынуждены эвакуироваться, а 4397 человек остались без крова, передает Xinhua со ссылкой на органы гражданской обороны Бразилии. 

После того, как 24 января на регион обрушились проливные дожди, власти объявили чрезвычайное положение в 101 городе, некоторые из которых были полностью разрушены наводнениями.

Напомним, все рейсы на прилет и вылет в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев (Казахстан) были задержаны либо отменены на неопределенное время в связи с непогодой

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Теги: #погода#дождь#Бразилия
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