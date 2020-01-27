В Киеве завтра без осадков, днем температура до +8°

В столице завтра потеплеет.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 28 января в Киеве без осадков, температура до +8°.

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Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +3°. Ветер переменный, до 3,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:40, а зайдет в 16:41.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 28 января, в Украине местами пройдут дожди, днем до +9°.

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