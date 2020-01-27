В Киеве завтра без осадков, днем температура до +8°
В столице завтра потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 28 января в Киеве без осадков, температура до +8°.
Погода на неделю: в Украину придут потепление, дожди и мокрый снег (карта)
Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +3°. Ветер переменный, до 3,3 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:40, а зайдет в 16:41.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 28 января, в Украине местами пройдут дожди, днем до +9°.
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- Черкассы+7°... -1°
- Чернигов+5°... -2°
- Черновцы+8°... -3°
Виргиния, США
0°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:-2 °
Влажность:61 %
Давление:749 мм
Ветер: 6.2 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:20
Закат17:24
Видимость:16 км
Фаза луны:
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