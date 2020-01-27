В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +5°

08:30, 27 января 2020
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Вечером в столице до +4°

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 27 января в Киеве без осадков, температура до +5°.

В Украине ожидается аномально теплый февраль - синоптик

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до +4°. Ветер южный и юго-западный, до 3,0 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:44, а зайдет в 16:36.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 27 января, в Украине местами пройдут дожди, температура до +11°.

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Теги: #Киев#погода
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