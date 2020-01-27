В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +5°
Вечером в столице до +4°
Согласно данным Погода УНИАН, 27 января в Киеве без осадков, температура до +5°.
В Украине ожидается аномально теплый февраль - синоптик
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до +4°. Ветер южный и юго-западный, до 3,0 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:44, а зайдет в 16:36.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 27 января, в Украине местами пройдут дожди, температура до +11°.
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Погода в Украине
- Винница+7°... -1°
- Днепр+6°... -3°
- Донецк+5°... -3°
- Житомир+4°... -2°
- Запорожье+5°... -2°
- Ивано-Франковск+8°... -3°
- Киев+6°... +1°
- Кировоград+6°... -3°
- Луганск+5°... -1°
- Луцк+4°... -2°
- Львов+5°... -2°
- Николаев+9°... -1°
- Одесса+7°... +1°
- Полтава+4°... -1°
- Ровно+3°... -3°
- Симферополь+11°... +2°
- Сумы+2°... -1°
- Тернополь+5°... -2°
- Харьков+3°... -1°
- Херсон+10°... 0°
- Хмельницкий+6°... -3°
- Черкассы+7°... 0°
- Чернигов+5°... -1°
- Черновцы+5°... -3°
Виргиния, США
+2°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:0 °
Влажность:63 %
Давление:750 мм
Ветер: 6.2 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:20
Закат17:24
Видимость:16 км
Фаза луны:
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