В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +5°

Вечером в столице до +4°

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Согласно данным Погода УНИАН, 27 января в Киеве без осадков, температура до +5°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до +4°. Ветер южный и юго-западный, до 3,0 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:44, а зайдет в 16:36.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 27 января, в Украине местами пройдут дожди, температура до +11°.

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