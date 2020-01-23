В Киеве завтра температура до +3°, без осадков
Вечером в столице до +1°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 24 января, в Киеве без осадков, температура до +3°.
Прогноз погоды на сегодня: в Украине без осадков, температура днем до +4° (карта)
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +1°. Ветер западный, до 6,3 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:45, а зайдет в 16:34.
Как сообщал УНИАН, 24 января в Украине практически без осадков, днем до +7°.
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- Винница+2°... -3°
- Днепр+1°... -6°
- Донецк+1°... -8°
- Житомир+1°... -2°
- Запорожье+2°... -6°
- Ивано-Франковск+4°... -5°
- Киев+2°... -2°
- Кировоград+1°... -3°
- Луганск+1°... -7°
- Луцк+3°... -2°
- Львов+3°... -3°
- Николаев+5°... -3°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава+1°... -6°
- Ровно+2°... -2°
- Симферополь+1°... -6°
- Сумы0°... -6°
- Тернополь+2°... -3°
- Харьков+1°... -7°
- Херсон+4°... -3°
- Хмельницкий+2°... -4°
- Черкассы+3°... -1°
- Чернигов+1°... -4°
- Черновцы+3°... -4°
Виргиния, США
-6°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:-6 °
Влажность:74 %
Давление:764 мм
Ветер: 2.6 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:23
Закат17:20
Видимость:16 км
Фаза луны:
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