В Киеве завтра температура до +3°, без осадков

17:00, 23 января 2020
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Вечером в столице до +1°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 24 января, в Киеве без осадков, температура до +3°.

Прогноз погоды на сегодня: в Украине без осадков, температура днем до +4° (карта)

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +1°. Ветер западный, до 6,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:45, а зайдет в 16:34.

Как сообщал УНИАН, 24 января в Украине практически без осадков, днем до +7°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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