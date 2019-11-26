Завтра в Украине немного потеплеет, местами пройдут дожди и снег (видеопрогноз)
Теплее всего будет на западе.
Согласно данным Погода УНИАН, 27 ноября в Украине немного потеплеет, местами пройдут дожди и снег.
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Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди и снег, температура ночью до -1°, днем до +3°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до -2°, днем до +8°.
На западе Украины облачно с прояснениями. Температура ночью до -2°, днем до +7°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до -4°, днем до +1°. В центре местами пройдут дожди и снег, температура ночью до -4°, днем до +2°.
Согласно народному прогнозу, 27 ноября - день памяти апостола Филиппа, Григория, Федора. Иней на Филиппа - будет овес, как липа. Дождит - уродит пшеница. Если облачно или снежно - май будет дождливый. Иней на деревьях - к морозам, туман - к оттепели, а если ночью был иней, днем снег не выпадет.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница0°... -2°
- Днепр+4°... -1°
- Донецк+3°... -1°
- Житомир-1°... -3°
- Запорожье+6°... 0°
- Ивано-Франковск+3°... +1°
- Киев-1°... -6°
- Кировоград+1°... -4°
- Луганск+1°... -2°
- Луцк+2°... 0°
- Львов+3°... +1°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава+2°... -3°
- Ровно+1°... -1°
- Симферополь+15°... +5°
- Сумы+1°... -4°
- Тернополь+2°... -1°
- Харьков+3°... -1°
- Херсон+4°... -1°
- Хмельницкий0°... -1°
- Черкассы0°... -4°
- Чернигов0°... -6°
- Черновцы+4°... +1°