В Киеве завтра без осадков, температура днем до +3°

17:00, 21 ноября 2019
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В столице завтра будет холодно.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 22 ноября, в Киеве без осадков, темепратура до +3°.

Холодно и ветрено: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до -4°. Ветер переменный до 7,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:21, а зайдет в 16:05.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября в Украине будет холодно и без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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