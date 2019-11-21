В Киеве завтра без осадков, температура днем до +3°
В столице завтра будет холодно.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 22 ноября, в Киеве без осадков, темепратура до +3°.
Холодно и ветрено: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до -4°. Ветер переменный до 7,3 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:21, а зайдет в 16:05.
Как сообщал УНИАН, 22 ноября в Украине будет холодно и без осадков.
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Погода в Украине
- Винница+2°... -7°
- Днепр-2°... -8°
- Донецк-3°... -10°
- Житомир+2°... -7°
- Запорожье-1°... -7°
- Ивано-Франковск+7°... -1°
- Киев+2°... -8°
- Кировоград+1°... -8°
- Луганск-3°... -10°
- Луцк+6°... -2°
- Львов+8°... -1°
- Николаев+3°... -5°
- Одесса+6°... -2°
- Полтава-3°... -8°
- Ровно+4°... -4°
- Симферополь+3°... -4°
- Сумы-3°... -9°
- Тернополь+5°... -3°
- Харьков-4°... -8°
- Херсон+3°... -4°
- Хмельницкий+3°... -4°
- Черкассы+2°... -6°
- Чернигов+1°... -8°
- Черновцы+5°... -2°
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+5 °
Влажность:66 %
Давление:759 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков:6 %
Восход:06:58
Закат16:51
Видимость:16 км
Фаза луны:
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