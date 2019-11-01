В Киеве сегодня температура до +5°, без осадков

08:30, 1 ноября 2019
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В столице сегодня сохранится холодная погода.

В Киеве сегодня будет холодно / фото УНИАН
В Киеве сегодня будет холодно / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 1 ноября, в Киеве без осадков, температура до +5°.

Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ноябрь

Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до 0°. Ветер переменный, до 2,7 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:46, а зайдет в 16:36.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября в Украине будет холодно и без осадков. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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