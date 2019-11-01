В Киеве сегодня температура до +5°, без осадков
В столице сегодня сохранится холодная погода.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 1 ноября, в Киеве без осадков, температура до +5°.
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ноябрь
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до 0°. Ветер переменный, до 2,7 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:46, а зайдет в 16:36.
Как сообщал УНИАН, 1 ноября в Украине будет холодно и без осадков.
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- Винница+6°... -3°
- Днепр+3°... -3°
- Донецк+2°... -8°
- Житомир+7°... -3°
- Запорожье+4°... -4°
- Ивано-Франковск+9°... -4°
- Киев+6°... -3°
- Кировоград+5°... -5°
- Луганск+1°... -8°
- Луцк+7°... -1°
- Львов+7°... -2°
- Николаев+7°... -1°
- Одесса+7°... +3°
- Полтава+2°... -4°
- Ровно+6°... -2°
- Симферополь+5°... -4°
- Сумы+1°... -3°
- Тернополь+6°... -3°
- Харьков0°... -4°
- Херсон+6°... -3°
- Хмельницкий+6°... -3°
- Черкассы+3°... -5°
- Чернигов+5°... -3°
- Черновцы+8°... -1°
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+2 °
Влажность:54 %
Давление:752 мм
Ветер: 6.5 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:36
Закат18:09
Видимость:16 км
Фаза луны:
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