В Киеве сегодня температура до +6°, без осадков
В столице сегодня похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 30 октября, в Киеве без осадков, температура до +6°.
Теплые деньки еще впереди: синоптик порадовала прогнозом погоды в Украине
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до -3°. Ветер переменный, до 5,9 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:42, а зайдет в 16:39.
Как сообщал УНИАН, 30 октября в Украине похолодает, на западе и севере температура до -6°.
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- Винница+6°... -5°
- Днепр+6°... -3°
- Донецк+8°... -5°
- Житомир+4°... -3°
- Запорожье+6°... -3°
- Ивано-Франковск+8°... -4°
- Киев+4°... -6°
- Кировоград+5°... -5°
- Луганск+10°... -5°
- Луцк+6°... -3°
- Львов+8°... -3°
- Николаев+8°... -1°
- Одесса+10°... +2°
- Полтава+6°... -6°
- Ровно+5°... -6°
- Симферополь+12°... +2°
- Сумы+3°... -6°
- Тернополь+7°... -5°
- Харьков+5°... -6°
- Херсон+10°... -2°
- Хмельницкий+5°... -3°
- Черкассы+6°... -4°
- Чернигов+4°... -7°
- Черновцы+8°... -2°
Виргиния, США
+14°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+14 °
Влажность:87 %
Давление:760 мм
Ветер: 2.6 м/с
Вероятность осадков:32 %
Восход:07:34
Закат18:11
Видимость:16 км
Фаза луны:
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