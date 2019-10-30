В Киеве сегодня температура до +6°, без осадков

08:30, 30 октября 2019
14
0

В столице сегодня похолодает.

В Киеве сегодня будет холодно / panoramio.com, Sensei Yuri
В Киеве сегодня будет холодно / panoramio.com, Sensei Yuri

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 30 октября, в Киеве без осадков, температура до +6°.

Теплые деньки еще впереди: синоптик порадовала прогнозом погоды в Украине

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до -3°. Ветер переменный, до 5,9 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:42, а зайдет в 16:39.

Как сообщал УНИАН, 30 октября в Украине похолодает, на западе и севере температура до -6°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +6° Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +6°
В Китае больше 20 человек получили ранения в результате землетрясения В Китае больше 20 человек получили ранения в результате землетрясения
Теплые деньки еще впереди: синоптик порадовала прогнозом погоды в Украине Теплые деньки еще впереди: синоптик порадовала прогнозом погоды в Украине
Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в ноябре Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в ноябре
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +8° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +8°
Погода на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдут дожди (карта) Погода на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдут дожди (карта)
Завтра в Украине похолодает и пройдут дожди (видеопрогноз) Завтра в Украине похолодает и пройдут дожди (видеопрогноз)
Погода в Украине
Виргиния, США
+14°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
87 %
760 мм
2.6 м/с
32 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять