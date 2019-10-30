В Киеве сегодня температура до +6°, без осадков

В столице сегодня похолодает.

В Киеве сегодня будет холодно / panoramio.com, Sensei Yuri

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 30 октября, в Киеве без осадков, температура до +6°.

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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до -3°. Ветер переменный, до 5,9 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:42, а зайдет в 16:39.

Как сообщал УНИАН, 30 октября в Украине похолодает, на западе и севере температура до -6°.

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