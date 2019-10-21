Бабье лето в Киеве установило новый температурный рекорд

19 октября столбик термометра поднялся до +23,3 градусов.

В Киеве установилась рекордно теплая погода / УНИАН

В субботу, 19 октября, в Киеве был установлен новый температурный рекорд.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, после полудня 19 октября столбик термометра поднялся до +23,3 градусов, что на 2,1 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в этот день в 1957 году.

В обсерватории отмечают, что это уже четвертый температурный рекорд бабьего лета в Киеве.

Напомним, в понедельник, 21 октября, в Украине без осадков, температура до +26°.