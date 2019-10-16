Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии превысило 70 человек

10:50, 16 октября 2019
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Тайфун вызвал сильные ветры и проливные дожди.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

По последним данным, в результате тайфуна "Хагибис" в Японии погибли по меньшей мере 74 человека.

Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии увеличилось до 58 человек

Поисково-спасательные отряды продолжают поиски пропавших без вести людей, передает NHK

Тайфун вызвал сильные ветры и проливные дожди, разрушив 79 плотин на реках по всей стране. Во многих районах всего лишь в течение двух дней выпало до 40% от ежегодного объема осадков.

Префектура Фукусима в северо-восточной Японии оказалась одной из наиболее пострадавших префектур. Здесь погибли более двадцати человек.

Напомним, в результате схода оползня в Эфиопии погибли 18 человек.

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Теги: #Япония#погода#тайфун
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