Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии превысило 70 человек
Тайфун вызвал сильные ветры и проливные дожди.
По последним данным, в результате тайфуна "Хагибис" в Японии погибли по меньшей мере 74 человека.
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии увеличилось до 58 человек
Поисково-спасательные отряды продолжают поиски пропавших без вести людей, передает NHK.
Тайфун вызвал сильные ветры и проливные дожди, разрушив 79 плотин на реках по всей стране. Во многих районах всего лишь в течение двух дней выпало до 40% от ежегодного объема осадков.
Префектура Фукусима в северо-восточной Японии оказалась одной из наиболее пострадавших префектур. Здесь погибли более двадцати человек.
Напомним, в результате схода оползня в Эфиопии погибли 18 человек.
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