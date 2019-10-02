Синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание
Завтра в большинстве регионов будет тепло.
В четверг, 3 октября, в большинстве областей Украины сохранится теплая и сухая погода, а с 4 октября ожидается похолодание.
В Киеве сегодня температура до +22°, без осадков
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее информации, завтра в западных регионах пройдут дожди и похолодает. На остальной территории удержится сухая погода.
В большинстве областей ожидается +17...+24 градуса.
В Киеве 3 октября температура до +22...+23 градусов. А уже в пятницу погода в столице изменится: похолодает и пройдут дожди.
Напомним, в среду, 2 октября, в Украине без осадков, на юге температура до +26°.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +12°
- Днепр+22°... +9°
- Донецк+20°... +7°
- Житомир+22°... +12°
- Запорожье+21°... +8°
- Ивано-Франковск+26°... +10°
- Киев+22°... +12°
- Кировоград+22°... +8°
- Луганск+20°... +8°
- Луцк+23°... +12°
- Львов+24°... +10°
- Николаев+23°... +10°
- Одесса+22°... +15°
- Полтава+21°... +10°
- Ровно+24°... +12°
- Симферополь+26°... +13°
- Сумы+20°... +9°
- Тернополь+23°... +9°
- Харьков+21°... +8°
- Херсон+24°... +11°
- Хмельницкий+22°... +13°
- Черкассы+22°... +10°
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