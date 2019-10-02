Синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание

Завтра в большинстве регионов будет тепло.

С 5 октября в Украине похолодает / УНИАН

В четверг, 3 октября, в большинстве областей Украины сохранится теплая и сухая погода, а с 4 октября ожидается похолодание.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее информации, завтра в западных регионах пройдут дожди и похолодает. На остальной территории удержится сухая погода.

В большинстве областей ожидается +17...+24 градуса.

В Киеве 3 октября температура до +22...+23 градусов. А уже в пятницу погода в столице изменится: похолодает и пройдут дожди.

Напомним, в среду, 2 октября, в Украине без осадков, на юге температура до +26°.