В Киеве завтра пасмурно, температура до +14°

17:00, 30 сентября 2019
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В Киеве завтра без осадков, температура до +14°

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 1 октября, в Киеве пасмурно, температура до +14°.

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Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +9°. Ветер западный, до 8,2 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:57, а зайдет в 18:41.

Как сообщал УНИАН, 1 октября в Украине практически без осадков, на юге температура до +24°.

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Теги: #погода#прогноз погоды
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