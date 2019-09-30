В Киеве завтра пасмурно, температура до +14°
В Киеве завтра без осадков, температура до +14°
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 1 октября, в Киеве пасмурно, температура до +14°.
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Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +9°. Ветер западный, до 8,2 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:57, а зайдет в 18:41.
Как сообщал УНИАН, 1 октября в Украине практически без осадков, на юге температура до +24°.
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- Винница+19°... +11°
- Днепр+23°... +13°
- Донецк+22°... +12°
- Житомир+19°... +10°
- Запорожье+22°... +14°
- Ивано-Франковск+24°... +10°
- Киев+19°... +11°
- Кировоград+24°... +12°
- Луганск+21°... +11°
- Луцк+22°... +10°
- Львов+20°... +10°
- Николаев+25°... +16°
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- Полтава+22°... +14°
- Ровно+23°... +9°
- Симферополь+24°... +16°
- Сумы+19°... +11°
- Тернополь+24°... +10°
- Харьков+21°... +14°
- Херсон+24°... +16°
- Хмельницкий+22°... +10°
- Черкассы+22°... +10°
- Чернигов+20°... +11°
- Черновцы+26°... +12°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:85 %
Давление:760 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков:33 %
Восход:07:04
Закат18:54
Видимость:16 км
Фаза луны:
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