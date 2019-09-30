В Киеве завтра пасмурно, температура до +14°

В Киеве завтра без осадков, температура до +14°

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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 1 октября, в Киеве пасмурно, температура до +14°.

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Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +9°. Ветер западный, до 8,2 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:57, а зайдет в 18:41.

Как сообщал УНИАН, 1 октября в Украине практически без осадков, на юге температура до +24°.

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