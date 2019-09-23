Синоптик рассказал, когда в Украине выпадет первый снег

10:51, 23 сентября 2019
334
0

Первый снег выпадет 12-17 ноября.

Зимняя погода придет в Украине в середине декабря / УНИАН
Зимняя погода придет в Украине в середине декабря / УНИАН

Первый снег в Украине выпадет в середине ноября, но полноценная зима начнется только в середине декабря.

Погода на сегодня: в Украине будет прохладно и без осадков (карта)

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань "Обозревателю".

Он также сообщил, что уже в октябре в Украине можно ожидать серьезных заморозков.

По словам Горбаня, первая неделя октября будет теплой, а с 10 числа начнется очередная волна похолодания.

"11-12 октября на севере возможны заморозки. Но самые серьезные из них по северным областям Украины следует ожидать 22-24 октября", - рассказал он.

По прогнозу народного синоптика, первый снег выпадет 12-17 ноября. Но он быстро растает. А зимняя погода установится 15-17 декабря.

Напомним, в течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидаются заморозки на почве и в воздухе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#погода
Читайте также
Погода на неделю: в Украине будет холодно и почти без осадков (карта) Погода на неделю: в Украине будет холодно и почти без осадков (карта)
Синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине Синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине
В Киеве сегодня без осадков, температура до +13° В Киеве сегодня без осадков, температура до +13°
Погода на завтра: синоптики предупреждают о температурных качелях от +4° до +24° Погода на завтра: синоптики предупреждают о температурных качелях от +4° до +24°
Мощный тропический шторм парализовал целый город в США (видео) Мощный тропический шторм парализовал целый город в США (видео)
В Украине в ближайшие дни ожидается пожарная опасность В Украине в ближайшие дни ожидается пожарная опасность
В сети показали фото снегопада в Карпатах В сети показали фото снегопада в Карпатах

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
65 %
752 мм
4.5 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять