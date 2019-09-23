Синоптик рассказал, когда в Украине выпадет первый снег

Первый снег выпадет 12-17 ноября.

Зимняя погода придет в Украине в середине декабря / УНИАН

Первый снег в Украине выпадет в середине ноября, но полноценная зима начнется только в середине декабря.

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Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань "Обозревателю".

Он также сообщил, что уже в октябре в Украине можно ожидать серьезных заморозков.

По словам Горбаня, первая неделя октября будет теплой, а с 10 числа начнется очередная волна похолодания.

"11-12 октября на севере возможны заморозки. Но самые серьезные из них по северным областям Украины следует ожидать 22-24 октября", - рассказал он.

По прогнозу народного синоптика, первый снег выпадет 12-17 ноября. Но он быстро растает. А зимняя погода установится 15-17 декабря.

Напомним, в течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидаются заморозки на почве и в воздухе.