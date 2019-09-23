Синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине
Заморозки ожидаются в течение 23-25 сентября.
В течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидаются заморозки на почве и в воздухе.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, 23 сентября на севере Левобережья на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый). Ночью 24 сентября в северных и восточных областях заморозки в воздухе 0-3° (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), на Полтавщине и Черкащине заморозки на почве 0-4° (I уровень опасности, желтый).
Ночью 25 сентября в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях заморозки в воздухе 0-3° (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), в Житомирской, Киевской, Донецкой областях заморозки на почве 0-5° (I уровень опасности, желтый).
Напомним, в понедельник, 23 сентября, в Украине без осадков, температура до +24°.
Погода в Украине
- Винница+15°... +6°
- Днепр+13°... +2°
- Донецк+12°... 0°
- Житомир+13°... +1°
- Запорожье+15°... +5°
- Ивано-Франковск+21°... +4°
- Киев+13°... 0°
- Кировоград+15°... +6°
- Луганск+12°... 0°
- Луцк+15°... +5°
- Львов+21°... +3°
- Николаев+23°... +11°
- Одесса+22°... +13°
- Полтава+13°... +1°
- Ровно+13°... +4°
- Симферополь+22°... +9°
- Сумы+11°... +1°
- Тернополь+20°... +4°
- Харьков+12°... 0°
- Херсон+24°... +10°
- Хмельницкий+17°... +7°
- Черкассы+13°... +3°
- Чернигов+12°... +1°
- Черновцы+20°... +7°