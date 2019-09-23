Синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине

Заморозки ожидаются в течение 23-25 сентября.

Украинцев предупреждают о заморозках / moldova24.net

В течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидаются заморозки на почве и в воздухе.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 23 сентября на севере Левобережья на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый). Ночью 24 сентября в северных и восточных областях заморозки в воздухе 0-3° (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), на Полтавщине и Черкащине заморозки на почве 0-4° (I уровень опасности, желтый).

Ночью 25 сентября в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях заморозки в воздухе 0-3° (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), в Житомирской, Киевской, Донецкой областях заморозки на почве 0-5° (I уровень опасности, желтый).

Напомним, в понедельник, 23 сентября, в Украине без осадков, температура до +24°.