В Киеве сегодня температура до +28°, без осадков
В столице сегодня будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 13 сентября, в Киеве без осадков, температура до +28°.
Синоптики рассказали, когда в Украине похолодает
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +21°. Ветер западный и северо-западный, до 4,0 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:28, а зайдет в 19:19.
Как сообщал УНИАН, 13 сентября в Украине без осадков, местами температура до +31°.
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- Винница+27°... +12°
- Днепр+27°... +13°
- Донецк+27°... +8°
- Житомир+26°... +14°
- Запорожье+27°... +15°
- Ивано-Франковск+26°... +13°
- Киев+28°... +15°
- Кировоград+29°... +13°
- Луганск+28°... +8°
- Луцк+24°... +13°
- Львов+23°... +13°
- Николаев+29°... +13°
- Одесса+27°... +16°
- Полтава+27°... +14°
- Ровно+24°... +12°
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- Тернополь+25°... +13°
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- Херсон+28°... +13°
- Хмельницкий+26°... +14°
- Черкассы+29°... +13°
- Чернигов+27°... +12°
- Черновцы+26°... +15°
Виргиния, США
+ 24 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:73 %
Давление:758 мм
Ветер: 5.1 м/с
Вероятность осадков:12 %
Восход:06:48
Закат19:21
Видимость:16 км
Фаза луны:
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