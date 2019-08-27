Погода на завтра: в Украине будет жарко и солнечно (видеопрогноз)
Местами температура до +31°.
Согласно данным Погода УНИАН, 28 августа в Украине без осадков, температура до +31°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в сентябре
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +9°, днем до +26°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +16°, днем до +31°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +12°, днем до +31°.
В северных областях будет ясно. Температура ночью до +10°, днем до +26°. В центре без осадков, температура ночью до +13°, днем до +29°.
Согласно народному прогнозу, 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы. Озимь сей за три дня до Успения и три дня после Успения. Если молодое бабье лето солнечное - жди ненастья на старое. Много паутины в бабье лето - к ясной и холодной зиме.
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Погода в Украине
- Винница+29°... +14°
- Днепр+30°... +15°
- Донецк+27°... +13°
- Житомир+28°... +13°
- Запорожье+29°... +15°
- Ивано-Франковск+32°... +11°
- Киев+27°... +15°
- Кировоград+29°... +14°
- Луганск+27°... +13°
- Луцк+29°... +15°
- Львов+30°... +16°
- Николаев+32°... +16°
- Одесса+34°... +17°
- Полтава+27°... +15°
- Ровно+29°... +14°
- Симферополь+32°... +15°
- Сумы+27°... +12°
- Тернополь+30°... +14°
- Харьков+27°... +14°
- Херсон+32°... +16°
- Хмельницкий+30°... +14°
- Черкассы+28°... +13°
- Чернигов+28°... +13°
- Черновцы+31°... +15°