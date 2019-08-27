Погода на завтра: в Украине будет жарко и солнечно (видеопрогноз)

16:30, 27 августа 2019
24
0

Местами температура до +31°.

Завтра в Украине будет жарко / mosaicon.hu
Завтра в Украине будет жарко / mosaicon.hu

Согласно данным Погода УНИАН, 28 августа в Украине без осадков, температура до +31°.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в сентябре

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +9°, днем до +26°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +16°, днем до +31°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +12°, днем до +31°.

В северных областях будет ясно. Температура ночью до +10°, днем до +26°. В центре без осадков, температура ночью до +13°, днем до +29°.

Согласно народному прогнозу, 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы. Озимь сей за три дня до Успения и три дня после Успения. Если молодое бабье лето солнечное -  жди ненастья на старое. Много паутины в бабье лето - к ясной и холодной зиме. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#жара
Читайте также
Погода на завтра: в Украине будет жарко и солнечно (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине будет жарко и солнечно (видеопрогноз)
Филиппины, Тайвань и Китай пострадали в результате тропического шторма "Байлу" Филиппины, Тайвань и Китай пострадали в результате тропического шторма "Байлу"
ООН объявила "чрезвычайную климатическую ситуацию" на планете ООН объявила "чрезвычайную климатическую ситуацию" на планете
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в сентябре Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в сентябре
Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами температура до +32° (карта) Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами температура до +32° (карта)
Лето не отступает: синоптики обещают украинцам жаркий понедельник Лето не отступает: синоптики обещают украинцам жаркий понедельник
В Нежине в конце лета неожиданно расцвела сирень В Нежине в конце лета неожиданно расцвела сирень

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
79 %
757 мм
2.4 м/с
30 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять