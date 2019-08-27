Погода на завтра: в Украине будет жарко и солнечно (видеопрогноз)

Местами температура до +31°.

Завтра в Украине будет жарко / mosaicon.hu

Согласно данным Погода УНИАН, 28 августа в Украине без осадков, температура до +31°.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +9°, днем до +26°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +16°, днем до +31°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +12°, днем до +31°.

В северных областях будет ясно. Температура ночью до +10°, днем до +26°. В центре без осадков, температура ночью до +13°, днем до +29°.

Согласно народному прогнозу, 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы. Озимь сей за три дня до Успения и три дня после Успения. Если молодое бабье лето солнечное - жди ненастья на старое. Много паутины в бабье лето - к ясной и холодной зиме.

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