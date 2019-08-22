Погода на завтра: в Украине без осадков, местами жара до +34° (видеопрогноз)
Прохладнее всего будет на севере страны.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 23 августа, в Украине без осадков, на юге температура до +34°.
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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +17°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +19°, днем до +34°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +11°, днем до +27°.
В северных областях будет ясно. Температура ночью до +11°, днем до +25°. В центре без осадков, температура ночью до +12°, днем до +32°.
Согласно народному прогнозу, 23 августа - день Лаврентия. Если на Лаврентия сильная жара или сильные дожди, так будет всю осень. Осень и зима хорошо живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +14°
- Днепр+32°... +20°
- Донецк+32°... +20°
- Житомир+25°... +13°
- Запорожье+32°... +20°
- Ивано-Франковск+24°... +13°
- Киев+24°... +15°
- Кировоград+32°... +16°
- Луганск+33°... +19°
- Луцк+24°... +15°
- Львов+23°... +13°
- Николаев+34°... +20°
- Одесса+35°... +20°
- Полтава+32°... +18°
- Ровно+24°... +14°
- Симферополь+33°... +20°
- Сумы+31°... +16°
- Тернополь+25°... +13°
- Харьков+31°... +19°
- Херсон+34°... +21°
- Хмельницкий+24°... +14°
- Черкассы+32°... +14°
- Чернигов+24°... +13°
- Черновцы+24°... +14°