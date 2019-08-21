В Киеве сегодня без осадков, температура до +30°
В столице сегодня сохранится жаркая погода.
Согласно данным Погода УНИАН, 21 августа в Киеве без осадков, температура до +30°.
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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 2,2 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:53, а зайдет в 20:08.
Как сообщал УНИАН, в среду, 21 августа, в Украине без осадков, во всех регионах будет жарко.
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Погода в Украине
- Винница+30°... +17°
- Днепр+31°... +18°
- Донецк+31°... +18°
- Житомир+31°... +17°
- Запорожье+31°... +19°
- Ивано-Франковск+32°... +15°
- Киев+30°... +17°
- Кировоград+32°... +17°
- Луганск+32°... +19°
- Луцк+32°... +14°
- Львов+30°... +11°
- Николаев+33°... +20°
- Одесса+34°... +20°
- Полтава+31°... +17°
- Ровно+32°... +14°
- Симферополь+31°... +20°
- Сумы+30°... +14°
- Тернополь+31°... +14°
- Харьков+31°... +16°
- Херсон+33°... +19°
- Хмельницкий+31°... +17°
- Черкассы+32°... +15°
- Чернигов+30°... +15°
- Черновцы+31°... +17°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:69 %
Давление:755 мм
Ветер: 5.3 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:06:28
Закат19:56
Видимость:16 км
Фаза луны:
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