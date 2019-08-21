В Киеве сегодня без осадков, температура до +30°

08:30, 21 августа 2019
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В столице сегодня сохранится жаркая погода.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 21 августа в Киеве без осадков, температура до +30°. 

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 2,2 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:53, а зайдет в 20:08.

Как сообщал УНИАН, в среду, 21 августа, в Украине без осадков, во всех регионах будет жарко.

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Теги: #Киев#погода#жара
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