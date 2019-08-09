В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура днем до +27°

Вечером в столице до +19°.

В Киеве ожидается гроза / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 9 августа в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +27°.

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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +19°. Ветер западный, до 4,1 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:35, а зайдет в 20:31.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 9 августа, в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов будет жарко.

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