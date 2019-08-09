В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура днем до +27°
Вечером в столице до +19°.
Согласно данным Погода УНИАН, 9 августа в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +27°.
В Киеве прошел мощный ливень с грозой и градом (видео)
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +19°. Ветер западный, до 4,1 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:35, а зайдет в 20:31.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 9 августа, в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов будет жарко.
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Погода в Украине
- Винница+27°... +15°
- Днепр+29°... +15°
- Донецк+28°... +15°
- Житомир+27°... +14°
- Запорожье+28°... +17°
- Ивано-Франковск+27°... +13°
- Киев+27°... +15°
- Кировоград+29°... +15°
- Луганск+30°... +16°
- Луцк+25°... +14°
- Львов+26°... +13°
- Николаев+29°... +18°
- Одесса+31°... +18°
- Полтава+27°... +15°
- Ровно+24°... +13°
- Симферополь+34°... +18°
- Сумы+27°... +14°
- Тернополь+27°... +12°
- Харьков+28°... +15°
- Херсон+29°... +17°
- Хмельницкий+26°... +14°
- Черкассы+29°... +14°
- Чернигов+27°... +13°
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Виргиния, США
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Ощущается как:+24 °
Влажность:52 %
Давление:749 мм
Ветер: 6.8 м/с
Вероятность осадков:2 %
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Закат20:12
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