В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура днем до +27°

08:30, 9 августа 2019
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Вечером в столице до +19°.

В Киеве ожидается гроза / УНИАН
В Киеве ожидается гроза / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 9 августа в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +27°. 

В Киеве прошел мощный ливень с грозой и градом (видео)

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +19°. Ветер западный, до 4,1 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:35, а зайдет в 20:31.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 9 августа, в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов будет жарко.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#Гроза
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